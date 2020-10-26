名家拆局｜尊嘉：阿仙奴難破鐵桶陣 廠迷此刻你最掛念誰

周日阿仙奴主場迎戰李斯特城，雖然有新兵湯馬士柏迪正選上陣，不過兵工廠全場佔有56%控球率之下，全場大部份時間圍攻對手，卻只能創造出4次中目標埋門，結果更令射手奧巴美揚連續5場零入球，是他在阿仙奴生涯最長的入球荒，全場最終輸0:1。歸根究底目前這支阿仙奴，正正欠缺了如奧斯爾般一名中場指揮官，協助撕破對手的鐵桶防線。

昔日的阿仙奴特別在雲格時代，喜用腳下功夫上乘的球員，進攻上行雲流水，如柏金、皮利斯、路斯基、辛迪卡蘇拿等攻擊球員，奧斯爾更是雲格的愛將，是擊破弱隊鐵桶陣的必然籌碼。然而時移勢易，隨著球壇開始流行4-3-3及3-4-3陣式，傳統10號仔的位置開始沒落，中場球員開始講求體能為先，逼搶及傳送工夫兼備，令奧斯爾這類「純攻擊球員」越來越少生存空間。

其中，阿仙奴今夏豪擲4,500萬鎊（4.5億港元）購入的中場湯馬士柏迪，正是現時球壇最流行的全能中場（Box-to-box Midfielder），然而這些球員雖然體力上乘，逼搶攔截能力頗佳，但傳送功夫肯定不及傳統的攻擊中場。

而今仗阿仙奴無法撕破李斯特城的防線，正好是兵工廠在後雲格時代，棄用10號仔的弱點。雖然領隊阿迪達早前強調，棄用奧斯爾全屬「足球」上的決定，與外在壓力無關；但今場兵工廠苦無攻破對手之法下，卻選擇將周薪高達35萬鎊的攻擊中場奧斯爾棄之不用，甚至不將此子列入註冊名單，苦果最終要自己承受。

事實上，31歲的奧斯爾就算不再適合擔任兵工廠的正選，但當阿仙奴在比賽末段，急需撕破對手防線之下，相信奧斯爾上乘的腳法、致命的傳送以及世界級的大局觀，總能為兵工廠帶來一點作用，難道到了這一刻，還有人相信奧斯爾遭棄用，真的是純粹「足球」上的決定嗎？

文：尊嘉

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