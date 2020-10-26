武漢肺炎｜基拿比四次檢測呈陰性結束隔離 有望隨拜仁出戰歐聯

拜仁慕尼黑中場基拿比上周二確診感染武漢肺炎，因要自我隔離錯過了球會最近數場德甲，以及上周中以4:0擊敗馬德里體育會的歐聯分組賽。可幸，拜仁周日在官方網站及Twitter公佈，基拿比已連續四次病毒檢測呈陰性，能即時結束隔離期，有望能隨拜仁出戰本周鬥莫斯科火車頭的另一場歐聯分組賽。

25歲的基拿比自上周確診武肺後留在家中隔離，這位德國國腳本月曾代表國家隊出戰歐國聯，也有於拜仁月中對陣比勒費爾德的德甲賽事上陣，未知其感染源頭來自哪裏。幸經過隔離之後，他已經康復。拜仁在官網表示，過去五日持續觀察着基拿比，他自上周二確診後已馬上進入隔離，接下四天也每日進行病毒檢測，四次結果均為陰性。而在上周六和周日的檢測，收回結果也為陰性，現時他已結束自我隔離。

拜仁亦稱，慕尼黑衞生健康部門證實基拿比上周二收到的檢測報告為假陽性，故不需要這位德國中場繼續自我隔離。他將在當地時間明日便會歸隊，乘坐球會飛往莫斯科的包機，備戰周二歐聯分組賽鬥莫斯科火車頭，他將有機會被挑選進入大軍名單。

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