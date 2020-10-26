武漢肺炎｜AC米蘭鬥羅馬前證5人確診 門將當拿隆馬在列

意甲球隊AC米蘭周一宣佈，門將基安盧基當拿隆馬、中場贊斯侯治和另外三位工作人員共五人確診武漢肺炎，目前他們已經進行家居隔離，不過，兩位球員今日則無法參與主場鬥羅馬的意甲賽事。

米蘭周一宣佈，球會共有5名職球員確診，兩名球員當拿隆馬和上仗鬥些路迪攻入一球的贊斯侯治確診，五人都屬無徵狀感染，球會其他職球員今天已經再次進行武漢肺炎病毒檢測，結果所有人的結果都是呈陰性。

周一米蘭將會在主場迎戰羅馬，預計球賽將會如期進行，球隊亦隨即公佈大軍名單，上述兩位球員缺陣，門將方面應該會由今季新加盟的達泰魯辛奴，而早前從武肺中康復的伊巴謙莫域亦在大軍名單當中。

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