上周六晚正當大家睇緊西甲國家打吡之際，同時間荷甲嗰邊出現驚人戰果，班霸阿積士作客芬洛入吓一粒入吓又一粒，結果好似少林足球隊對山西豆腐隊咁收唔到手，結果阿積士大勝13:0，破咗自己保持48年、近半世紀嘅荷甲最大勝仗紀錄！

阿積士喺荷甲大炒對手其實唔意外，前季曾經6:0大炒今仗對手芬洛同8:0狂數迪加史卓普、上季亦曾經6:1大勝海牙，但要贏到雙位數就好少見。特別係阿積士今季走咗主力雲迪碧克，狀態又唔算好，今個月已經輸咗兩場，先喺荷甲作客一球輸畀格羅寧根，到上周三歐聯又輸畀利物浦。唔知阿積士球員係咪唔太滿意自己嘅表現，決定今場搵芬洛發洩，莊家賽前似乎亦睇好佢哋大勝，7.5倍嘅「客其他」竟成為今場最熱波膽。

37歲獵人入兩粒

開賽12分鐘，阿積士已經由艾基倫甘開紀錄，之後19歲嘅布基納法索中鋒拉辛拿查奧爾，發揮鋒霸本色頭頂腳踢梅開二度，加上老將杜辛泰迪治嘅入波，阿積士半場已經領先4:0。點知佢哋原來未夠皮，51分鐘主隊球員高姆飛踢阿積士球員領紅，唔知客軍球員係咪睇唔過眼，決定唔留手開始大屠殺，結果安東尼馬菲奧斯、戴利白蘭特、利辛度馬天尼斯都有進賬之餘，後備上陣嘅37歲老牌射手、「獵人」亨特拉爾亦梅開二度，加上查奧爾入多三粒，今場入足五球，結果阿積士全場狂射45腳，當中23次中目標下，以13:0大勝芬洛。

荷甲史上最大客場勝仗

1972年5月，阿積士曾以12:1大破維迪斯，事隔48年終以13:0打破自己保持嘅荷甲最大勝仗紀錄，呢個比數同時亦係荷甲史上最大客場勝仗。賽後阿積士教練坦哈格四萬咁口：「我要讚吓球隊，佢哋非常飢渴，我哋一開局就踢得好好，有好多攻勢。」當中坦哈格仲點名大讚入咗五球嘅查奧爾，佢嘅鋒霸踢法據報已經吸引唔少歐洲球會注意，隨時有機會成為下一個杜奧巴；至於今仗冇嘢做嘅阿積士門將奧拿拿賽後亦喺twitter發帖，安慰今仗救咗10球但失咗13粒嘅芬洛門將雲施萊爾，希望佢可以盡快擺脫陰影！