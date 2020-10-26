英超戰報｜華迪後備上陣士哥 李城47年來首度客勝槍手

李斯特城周日在英超尾場憑後備上陣的占美華迪一箭定江山，作客以1:0擊敗阿仙奴，在聯賽重返勝軌，各項賽事47年來首次作客阿仙奴取得勝利。

主場的阿仙奴上半場有多達10次射門和6個角球，李城則只有1次射門而且0角球，惟今戰形勢佔優的主隊，開賽4分鐘的一次角球攻勢中，拿卡錫迪接應丹尼施巴路斯開出的角球槌攻門後，越位的格列沙加將皮球擋入網，入球無效。其後，阿仙奴有布卡約沙卡的射門被李城門將卡斯柏舒米高撲出，隊長奧巴美揚22分鐘接應基蘭泰亞尼傳送後頭槌攻門高出，28分鐘，拿卡錫迪在門前接應基蘭泰亞尼傳送的頭槌攻門則告斜出。42分鐘，布卡約沙卡的窄角度射門中網側，完半場兩隊互交白卷。

換邊後，阿仙奴於49分鐘有大衛雷斯傷出，由梅斯達菲入替。60分鐘，因小腿傷缺席兩場比賽丹尼斯普拉特，阿仙奴則於65分鐘奴再以尼高拉斯比比入替布卡約沙卡。68分鐘，比利連接應奧巴美揚傳球後於禁區內抽射被卡斯柏舒米高撲出，阿仙奴再度錯失入球機會。戰至80分鐘，李城的泰利文斯在中場送出長傳，辛基斯安達殺入禁區再助攻占美華迪，這名33歲前鋒發身頂入助李城領先1:0。

華迪在補時接應馬克艾拜頓的傳球後殺入禁區的射門則被槍手門將賓特尼奴化解，最終李城以1:0小勝阿仙奴，是自1973年9月以來首次作客戰勝槍手，各項賽事對槍手連續27場客場不勝告一段落。近五場聯賽都未能取得入球的槍手隊長奧巴美揚，是自2014年以來首次在聯賽遭遇五場入球荒，這名加蓬前鋒今季在英超暫時只有一球進賬，至於射入個人今季第六球的華迪，目前在英超射手榜則與列斯聯的班福特及利物浦的穆罕默德沙拿並列第三。

李城全取3分後，現時在英超聯賽榜以6戰4勝得12分升上第四位，與第三位的阿士東維拉同分，落後榜首的愛華頓及排第二的利物浦1分。

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