西甲｜皇蘇4:1大勝侯爾斯卡 大衛施華單場2助攻創「紀錄」

大衛施華周日交出2助攻，協助主場的皇家蘇斯達以4:1大勝侯爾斯卡，在西甲聯賽重返榜首。

周日的比賽，皇蘇於35分鐘由奧耶沙巴爾主射12碼中鵠而先開紀錄，完半場領先侯爾斯卡1:0。換邊後僅1分鐘，客軍便由拉菲爾美亞頭槌建功而扳平。

然而，奧耶沙巴爾在54分鐘再建一功，皇蘇再度領先。上季結束後離開曼城，以自由身加盟皇家蘇斯達的大衛施華，68分鐘交出重返西甲的首次助攻，由樸圖射成3:1。7分鐘後，西班牙老將大衛施華傳送予阿歷山大伊沙克，後者遠射破網，助皇蘇大勝侯爾斯卡4:1。34歲零291日的大衛施華亦創出紀錄，成為了21世紀中，單場比賽交出2助攻的最年長皇蘇球員。

皇蘇全取3分後，以7戰4勝2和得14分重返西甲榜首，領先少賽一場排第二的皇家馬德里1分，周日作客以1:0小勝基達菲的CF格蘭納達與皇馬同是6戰得13分排第三。

皇蘇歷來曾奪得兩次西甲冠軍，最近一次封王是於1981/82球季。

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