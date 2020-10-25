荷甲｜觀眾席坐15,000隻啤啤熊 海倫芬望提高兒童患癌關注度

在疫情仍然嚴峻下，荷甲球會海倫芬周日在主場以4:0大勝安曼的賽事，現場觀眾席居然出現了15,000位「觀眾」。仔細看，原來是坐滿了一隻隻的玩具熊，海倫芬此舉是希望提高外界對荷蘭兒童患癌的關注度。

海倫芬主場阿貝倫斯特拉體育場（Abe Lenstra Stadion）周日下起一場「啤啤熊雨」，觀眾席上坐着15,000隻白色、淺啡色和深啡色的玩具熊，它們都穿上了藍白色間條球衣，右腳掌上印有兩個手掌圖案。這除了是為荷蘭不幸患上癌症的兒童打氣，也是為支持癌症的相關研究和治療工作，更希望外界能更關注荷蘭兒童患癌的情況。

有趣的是，有玩具熊被安排面貼面「親親」，出現在球場螢幕的「Kiss Cam」鏡頭內。海倫芬這個舉動獲得球迷力讚，球會在官方Twitter貼出相關片段和相片後，有大批球迷留言讚好。而海倫芬今仗擊敗處於下游的安曼後，以6場4勝1和1負排在聯賽榜第4位。

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