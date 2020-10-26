英超｜聯賽上陣時間僅61分鐘 雲巴士頓：VDB唔應該去曼聯

荷蘭中場雲迪碧克今季由阿積士轉投曼聯之後都冇乜上陣機會，至今只係喺英超上陣咗61分鐘咁多，佢喺上周六對車路士嘅大戰之中又再一次坐足90分鐘冷板，荷蘭名宿雲巴士頓都忍唔往批評雲迪碧克去曼聯唔係一個正確決定。

荷蘭名宿雲巴士頓日前接受一個荷蘭電視台訪問嗰陣就公開質疑雲迪碧克呢位後輩加入紅魔係咪正確決定：「佢係一個好球員，應該每場都踢正選，去曼聯明顯唔係正確選擇，佢唔應該咁心急做決定。佢今年只係踢咗六、七場波，比賽嘅節奏感一定差咗，對佢嚟講真係好唔理想。」

唔單止雲巴士頓，就連曼聯兩位名宿艾拉同加利尼維利都話，唔明曼聯用4,000鎊買個唔用嘅球員返嚟做乜咁話。而家間間球會都呻窮，曼聯仲亂咁揈錢買人，難怪兩位名宿都忍唔住要鬧兩句啦。

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