亞盃外│下月以「隔離泡泡」三地復賽 港籃賽事地點懸而未決

國際籃球總會（FIBA）將在11月以「隔離泡泡」模式重啟亞洲盃外圍賽，日前宣佈在巴林、卡塔爾及約旦三地復賽，惟港隊所在的C組復賽地點仍未有定案。

武漢肺炎疫情下，原訂2月作客關島的港隊遭當地政府以健康為由拒諸門外，及後作客以52:115不敵澳洲，賽事之後停擺至今。事隔半年，FIBA9月宣佈改以隔離泡泡模式取代主客制復賽，每個「泡泡」安排四或八支球隊參賽，並在日前公佈復賽地點。A組及D組將在巴林首都麥納瑪作賽；B組及E組賽事將在卡塔爾多哈舉行；而F組將在約旦阿曼復賽，惟港隊所在的C組復賽地點仍懸而未決。賽事將在11月舉行，具體賽程仍有待公佈。

政府早前豁免隊際運動獲的限聚禁令，港隊已閉門重啟訓練，提升狀態應付11月的亞洲盃外圍賽。

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