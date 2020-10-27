英超｜卡尼老孫聯手射入英超29球 僅次杜奧巴林伯組合

熱刺周一作客以1:0小勝般尼的英超賽事，哈利卡尼助攻孫興民頂入全場唯一入球，是二人今季第九次在聯賽聯手（助攻及入球）入球，在英超聯手入球累積則已達29球，僅次於車路士名宿杜奧巴和林柏特組合。卡尼賽後表示與孫興民最近很有默契，希望能夠繼續下去。

英超歷史上，以杜奧巴和林柏特聯手取得36個入球最多，卡尼（15球）和孫興民（14球）現時則聯手射入了29球，追平了曼城的大衛施華和阿古路以及阿仙奴的皮利斯和亨利兩對組合。

卡尼賽後對BBC表示︰「很好，我和孫興民最近相當有默契，希望可以繼續。」他說︰「我認為是更加理解，亦是互相更有信心。即使今天這不是一次很精采的助攻，但孫仍然處理得很好。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！