意甲｜梅開二度未夠贏羅馬 39歲伊巴照稱霸射手榜

本月初迎來39歲生日的瑞典前鋒伊巴謙莫域，周一在AC米蘭鬥羅馬的意甲大戰中，雖然梅開二度帶領球隊三度領先，惟最後仍被到訪的羅馬以3:3逼和。不過，伊巴於今仗後成功進駐意甲射手榜榜首，這位瑞典球星可謂寶刀未老。

伊巴今場在開賽約2分鐘便為AC米蘭先開紀錄，他接應隊友拉菲爾利亞奧的傳送閃電破門，取得他今季第五個意甲入球。在開賽僅1分48秒便能射破對手大門，是伊巴於意甲賽事取得的最快入球。至下半場，查漢奴古為AC米蘭博得12碼，由伊巴操刀中鵠，他再次為米蘭領先3:2。這也是AC米蘭在各項賽事連續11場射入最少兩個入球，追平了球會在1959創下的紀錄。

上月因確診感染武漢肺炎錯過了兩場意甲賽事的伊巴，今季上陣三場已取得六個入球，即平均每場都有兩球進賬，今仗後他壓過薩斯索羅前鋒卡佩圖（上陣5場射入5球）、拖連奴射手比洛迪（上陣4場射入5球）和國際米蘭前鋒盧卡古（上陣5場射入5球），在意甲射手榜暫時獨領群雄。

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