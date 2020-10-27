球王60歲大壽｜馬勒當拿生日願望重演「上帝之手」：今次想用右手！

阿根廷一代球王馬勒當拿本周五就會迎來60歲大壽，名成利就的他，還有甚麼生日願望呢？「老馬」就重提自己在1986年世界盃阿根廷鬥英格蘭的「上帝之手」入球，他表示希望能夠再演一次這個經典入球，不過今次要用右手！

馬勒當拿的「上帝之手」入球，相信不少老一輩甚至後生的球迷都聽到耳熟能詳。1986年世界盃八強阿根廷鬥英格蘭，該仗梅開二度的馬勒當拿，第一個入球是用左手頂入，但當時的球證看不到他犯手球，判入球有效。老馬隨後把自己這個入球取名為「上帝之手」。第二球，他盡顯個人技術連過五位英格蘭球員，殺入禁區射破大門，最後帶領阿根廷以2:1擊敗英格蘭，更贏得該屆世界盃冠軍，再捧走該屆世界盃金球獎。

「上帝之手」至今已經有34年歷史，馬勒當拿亦快將60歲了。他日前接受France Football訪問時，被問及60歲大壽有甚麼願望，他就笑說希望能再演一次「上帝之手」：「我希望對着英格蘭再射入一球，今天要用右手！」老馬又展望現今足球壇，他指不信任有人能夠重覆兩大球王基斯坦奴朗拿度（C朗）和美斯的傳奇成就，兩人合共拿下了11個金球獎，早已被認定其球王身份。他表示：「對我來說，他倆是比其他人地位都要高的球員，我看不到有任何人能夠追近他們，甚至不會有人能達到他們一半的成就。」

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