桌球｜天生冇雙臂就用下巴頂波 巴基斯坦男圓桌球夢堅勵志

正常人打桌球，都是要拿着cue棍，瞄準白波中心然後出桿。但對今年32歲的巴基斯坦人Mohammad Ikram而言，桌球並不需要cue棍，因為他根本沒有手可以拿桿。

雖然Ikram一出生就因為先天身體的缺陷，比正常人少了一雙手臂。但從小就喜歡桌球的他沒有放棄接觸這項運動，他說：「當我10至12歲時，我曾去過一間桌球室。當時覺得我只要有一雙手，我就可以參與這項運動。然後我就在想為甚麼不嘗試一下呢？若然我嘗試成功，就可以參與了。」

於是他苦練用下巴代替cue棍去打波，更因此練成高超的球技。據報，即使面對四肢健全的人，Ikram依然贏得了三場當地比賽的冠軍。證明只要肯努力，就算天生有缺陷也好，最後的成績也不一定比正常人差。

至於談到未來，這位32歲的球手坦言：「我希望我可以去到國外，以巴基斯坦人的名義，在其他人面前打波 。」

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