英超一周總結｜強隊跌watt拖肥金身被破 VDB坐冷板紅魔悶和車仔

英超本輪除了VAR繼續出現爭議判決，不少強隊亦表現下滑，其中，榜首的愛華頓作客以0:2不敵修咸頓，今季不敗身終被打破。曼城上周六僅和韋斯咸1:1，曼聯在另一場大戰悶和車路士0:0，今夏以4,000萬鎊由阿積士來投的雲迪碧克（VDB）則全程坐冷板。另外，占美華迪一箭定江山，助李斯特城首次在英超作客擊敗阿仙奴，至於熱刺亦憑孫興民頂入全場唯一入球，於周一以1:0小勝主場的般尼，全取3分後升上第五位，是英超積分榜前八位中除利物浦外的第二支傳統Big 6球隊。

<h2>拖肥不敗身被破</h2>

榜首隊愛華頓周日在下半場有迪治尼被逐而少踢一人下，作客以0:2不敵修咸頓，今季不敗金被破。隨着拖肥落敗，今季英超已沒有不敗之師，是英超首次在首六輪比賽後已沒有球隊保持不敗，亦是自1967/68球季以來，英格蘭頂聯賽超過半世紀以來首次沒有不敗球隊闖過頭六輪比賽。

<h2>曼聯悶和車路士</h2>

曼聯上周六迎擊車路士的矚目大戰有新兵卡雲尼後備上陣「地標」，但今夏重金由阿積士羅致的雲迪碧克則全程坐冷板，最終只能與車仔悶和0:0。曼聯中場已有保羅普巴及今年初簽入的般奴費南迪斯，羅致VDB的決定在今仗後再受質疑。

<h2>李城47年來作客首度客勝槍手</h2>

李斯特城周日憑後備上陣的占美華迪頭槌建功，於阿聯酋球場以1:0小勝阿仙奴，是該隊在英超首次以及自1973年以來，首次在客場擊敗槍手，結束各項賽事在阿仙奴主場的27場不勝。華迪在12場對槍手的英超聯賽累積射入了11球，僅次於對槍手共有12球進賬的朗尼。

<h2>卡尼又助攻孫興民</h2>

孫興民再次在哈利卡尼助攻下取得入球，協助熱刺作客以1:0擊敗般尼，二人今季聯手合作已為熱刺射入9球。孫興民現時以8個入球在英超射手榜領先，卡尼則以8次助攻領先其他球員。

<h2>VAR爭議</h2>

視像助理球證（VAR）爭議不絕。紅魔賽和車仔一仗，哈利馬古尼爭頂時從後向艾斯派古達箍頸，但VAR毫無表示。利物浦以2:1反勝錫菲聯一場，法賓奴泰華利斯上半場疑似在禁區邊踢跌奧利華麥貝尼被吹罰，經VAR建議下改判12碼而先輸一球，阿仙奴以0:1受挫李城之役，開賽初段有拿卡錫迪率先頭槌破網，惟因格列沙加越位被認為干擾門將而入球無效，VAR亦未有推翻判決，槍手領隊阿迪達賽後表示不明白入球為何無效。

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