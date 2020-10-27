英超戰報｜新兵卡蘭格蘭入「首球」 西布朗1:1逼和白禮頓

卡蘭格蘭周一在比賽末段射入加盟西布朗以來的第一球，協助球隊以1:1逼和主場的白禮頓，令後者未能在今季英超主場首度報捷。

白禮頓賽前以5戰得4分排在聯賽第16位，「升班馬」西布朗少2分排第17。周一之戰，西布朗門將森莊士東曾力拒李安度杜沙特 以及馬奧比射門，惟白禮頓於40分鐘藉西布朗的積基李華摩亞擺烏龍而領先。當時，主隊的蘭普堤射門，伊雲洛域解圍但皮球省中隊友李華摩亞後入網，西布朗因而落後0:1。

西布朗在下半場力圖反撲，但高雲路域68分鐘的遠射被主隊門將馬菲賴恩撲出，馬圖斯佩雷拉於76分鐘遠射則中柱不入。惟到了83分鐘，加盟西布朗不足兩星期的卡蘭格蘭終在禁區內成功破網，為西布朗上陣兩陣取得第一個入球，兩隊最終賽和1:1，各得1分。白禮頓6戰得5分續居第16位，升班後在聯賽尚未打開勝利之門的西布朗排名亦不變，以6戰得3分排第17。

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