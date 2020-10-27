拖肥又見紅　被破不敗金身

【綜合英格蘭外電】愛華頓周日作客修咸頓，雖有進攻核心占士洛迪古斯擺脫傷患正選踢足90分鐘，但卻於上半場被主隊的禾特普斯及查阿當斯先後攻破大門，下半場更有守衞盧卡斯迪治尼踩中對手領紅，最終作客輸0:2，英超不敗金身終被打破，但賽後仍以6戰得13分，以得失球優勢力壓同市宿敵利物浦續排榜首。

開季四連勝後的愛華頓，上輪在默郡打吡2:2逼和利物浦後，周日終首嘗敗仗滋味。愛華頓於上半場27分鐘，就被主隊禾特普斯勁射遠柱得手，35分鐘再由查阿當斯尾柱射成2:0；落後的「拖肥糖」於72分鐘，有盧卡斯迪治尼回防時踩中獲加彼德斯的腳踝，結果愛華頓繼上場李察利臣後再有球員被逐，最終拖肥糖亦返魂乏術輸0:2。

賽後拖肥領隊安察洛堤暗示，迪治尼的紅牌很可能與門將比克福特上輪踢傷利物浦中堅華基爾雲迪積克而未有被逐有關：「那紅牌是個笑話，他不是故意的，也許它可以是一面黃牌，但肯定不是暴力行為。可能因為整個星期，所有人都就比克福特和李察利臣對利物浦的談論，影響了球證判決吧，我們將會上訴，要失去像迪治尼這樣的球員三場並不公平。」

另一場，狼隊主場受制於紐卡素的嚴密防守，直至80分鐘才由魯爾占美尼斯一記世界波打破僵局；惜完場前被對手積及梅菲回敬一記精采罰球，2隊最終踢成1:1完場。