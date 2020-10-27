菁英盃｜晉峰周三再登場鬥東方 停擺後旺角場首次夜戰

本地足球夜波再現，東方龍獅與「升班馬」晉峰於周三晚八時在旺角大球場上演的菁英盃B組賽事交手，乃自1月16日後，首場在晚上進行的本地賽。

新季本地足球賽以菁英盃打頭陣，八隊在過去的周末已先後亮相；上季雙料盃賽冠軍東方出師不利，首戰在補時連失兩球，以1:2不敵愉園。東方中堅基頓未有為落敗找藉口，稱球隊需要為差勁的表現作出檢討：「年輕球員可能久疏戰陣，未必適應比賽節奏與感覺，尾段連失兩球是防守不集中，球隊必須警惕。」東方此戰估計繼續以奧利華及亞歷斯祖兩位本地洋將為U22正選，至於餘下一個U22正選則從王力威及鄭子森之間作選擇。

以上季半程港甲冠軍升上港超的晉峰，上場在揭幕戰挑戰冠忠南區，差點爆冷取分。球隊首戰頂級賽事，球員全場力拼之餘，亦組織到不少攻勢，贏盡口碑，高層及教練對表現感滿意，主教練艾斯達維表示：「對手比我們早很多開操，上仗有這樣的表現，我是感到意外的。」初升班即遇四日內第二仗，艾斯達維指：「這幾日主要作體力回復，我們知道對手難以應付。」茹子楠及鄭璟昊因借用條例，今仗不能倒戈。

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