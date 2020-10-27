西甲｜加泰政府批准不信任投票如期舉行 巴塞高層再出招拖延

據多份西班牙報章周一報道，加泰隆尼亞政府拒絕按照西甲球會巴塞隆拿的要求，頒令禁止舉辦針對球會主席巴杜美和一眾管理層的不信任投票，巴塞方面已經去信自治區代理主席，要求暫停舉行投票。

據當地傳媒報道指，巴塞在早前曾去信加泰隆尼亞自治區，要求當地政府以疫情及衞生問題為由，禁止不信任投票在11月1或2日舉行。不過加泰政府上周五回覆巴塞指出，看不到有任何衞生和法律原因禁止投票進行。

不過西班牙電台RAC1周一透露，巴塞已經直接去信加泰自治區代理主席亞拉干尼斯，表示由於籌備投票過程相當複雜，至少需要15日或以上時間預備，加上今次投票只有單一票站，假如投票當日聚集數以千計巴塞會員在魯營球場的話，可能會出現衞生問題，當地的衞生部門有可能提出反對，因此要求亞拉干尼斯下令暫停投票。

另一邊廂，支持如期舉行投票的「反巴杜美派」上星期亦作出警告，指如果巴塞方面以任何方式暫停投票進行的話，將會向球會方面作出法律行動。

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