李慧詩師妹｜李燕燕退役都重返校園 前世界冠軍寄語後輩放下運動員光環

除了馬詠茹，同屬香港場地單車隊女子短途組的李燕燕也在今年6月退役並重返校園。至於2016年退役的前世界單車冠軍郭灝霆（Marco）寄語後輩要懂得放下運動員光環，重新適應社會。

李燕燕曾在2018年雅加達亞運夥拍李慧詩及馬詠茹奪得團體爭先賽奪銀牌，今年體壇因疫情停擺，這位22歲小將思考良久，終決定結束五年職業運動員生涯並重返校園，到香港浸會大學修讀商科基礎文憑。對前途尚感迷惘的燕燕，最近參加了香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）的「星星伴轉型」計劃，盼透過計劃適應社會：「做運動員時，教練會定下每日訓練課表，很多事都有人幫我處理，也有很多人遷就自己。退役後所有事都要自己顧好，要自律一點。」其師兄Marco對此深表同意，更表示退役後花了一年適應非精英運動員的作息時間、生活，以及學習待人接物的態度。

拋開世界冠軍的身分，Macro坦承並非易事，「運動員轉型最難的是要認清身分，因運動員身分比較特殊，有成績時所有人都會跟住你，退役後需要調整。」32歲的Marco在兩年前參加「星星伴轉型」計劃，最近更順利完成香港恒生大學創業管理理學碩士學位，他笑言未退役前只懂單車術語，但現在卻能寫15,000字畢業論文：「以前會考僅僅合格，但努力過後總算完成學位。」

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