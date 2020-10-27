歐聯｜哥帥話留隊但遲遲唔續約 前景不明影響軍心

曼城今季的表現似乎仍未回復前一季的強勢，雖然領隊哥迪奧拿歸究於今年的賽事一度停擺令賽程變得頻密，不過亦有說法指哥帥在曼城的前景不明朗影響了球隊軍心。

哥迪奧拿與曼城的合約將於今季結束後屆滿，雖然這位西班牙教頭過去多次表明願意留隊、而曼城同樣希望哥帥繼續領軍，但事實上雙方至今仍未就續約問題作出任何實際行動。雖然哥迪奧拿曾經指他的合約問題對球隊的表現不會構成任何影響，不過英國傳媒就指出，曼城隊中已經有部份職球員開始擔心，球隊來季會否因為哥迪奧拿的離開而出現變化成為疑問。

曼城至今踢畢5輪英超僅排第13位，錄得了球隊自2014年以來最差的英超開局。球隊上周對韋斯咸一役中，哥迪奧拿更派出了與上周中歐聯賽事一模一樣的正選11人上陣，最終僅逼和對手1:1。雖然哥迪奧拿面對戰績問題的壓力，不過隊中後衞艾利加西亞依然出面力撐，指哥帥認為球員狀態良好才不作任何調動，可見哥迪奧拿在隊內仍深受擁護。

不過，作為歐洲豪門之一，假如曼城今季繼續未能在英超和歐聯交出表現的話，肯定會令哥迪奧拿和球會之間的談判出現阻滯。據悉曼城已經將前熱刺領隊普捷天奴和RB萊比錫的年輕教頭尼高斯曼列入目標清單，萬一哥帥明年離隊的話，兩人其一很大機會繼任接手。

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