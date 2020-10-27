歐聯｜阿古路或唞1個月 周二無緣鬥馬賽

曼城領隊哥迪奧拿周一證實，阿古路將會缺席周二作客馬賽的歐聯分組賽，而這名阿根廷前鋒將要休戰兩星期甚至最多一個月。

復出不久的阿古路是於上周六作客以1:1賽和韋斯咸的英超賽事中，因肌肉受傷而退下火線。哥迪奧拿周一說︰「我們知道他不在最好狀態。當你因為膝傷而缺陣四、五個月，當你傷癒復出後總是會有風險。那至少要是10至15天，如果要更長時間將會三星期至一個月，我不知道。」

哥帥坦言，希望阿古路完全康復才回歸「我們會想念他，他為這家球會所做的很非凡，他是曼城傳奇。」阿古路將會缺席周二作客馬賽的歐聯第二輪分組、對奧林比亞高斯的歐聯、英超作客對錫菲聯甚至11月8日對利物浦的英超賽事。

除了阿古路，加比爾捷西斯、班捷文文迪、尼敦阿基及費蘭甸奴亦不在今戰大名單，好消息是後衞拿樸迪已可隨隊。

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