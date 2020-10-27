歐聯攻略｜迪布尼復出歐聯搏殺 曼城馬賽「大」鬥法

周二歐聯分組賽次輪賽事，C組曼城作客出戰法甲球隊馬賽。曼城今季表現欠穩成績未如理想，不過對手馬賽亦未見得狀態大勇，藍月在阿古路再傷下要再擺無鋒陣，進攻火力仍有保證，今場取「入球大細」[3.5球]的「大」。文：何西

曼城在上季英超屈居亞軍，於歐聯更加令人失望，在備受看好下爆冷於八強被里昂踢出局，今仗再次面對法國球隊，不能再掉以輕心。藍月在今季季初無疑欠了一點穩定，上周六英超作客韋斯咸先失守下靠後備入替的中場菲爾科頓建功扳平，開季5場聯賽已第3次失分。

阿古路再傷轉打無鋒陣

更令主帥哥迪奧拿頭痛的是，最近才傷癒復出的前鋒阿古路再次受傷退下火線，預計未能在今場候命。另一前鋒加比爾捷西斯已休戰近一個月，據悉已經接近康復，就算未能趕及在今場上陣，哥帥仍能排出拿手的無鋒陣，除了上場入球功臣科頓外，還有該仗於後備席上未有上陣的費倫托利斯，夥拍史達寧攻堅。好消息是因傷缺陣兩場的中場奇雲迪布尼終於在上仗復出，有了這名助攻王在中場策動，藍月的進攻能力定必大幅提升。

作客馬賽藍月難不失

曼城在上周首輪主場3:1反勝波圖，費蘭甸奴更在該仗受傷至少休戰一個月，少了這名能串演中堅的老將，加上主力拿樸迪仍有傷在身上陣成疑，藍月防線始終仍難予人十足信心。到上仗逼和韋斯咸後，曼城在今季八場比賽裏，只有兩場能保不失。不過，爭取首奪歐聯始終是曼城最大目標，今場鬥心不成問題，相信其強大火力可掩蓋防線問題。

上季法甲亞軍馬賽自上月中起曾一度連續四場未能取勝，上周歐聯分組賽首戰作客奧林比亞高斯亦以0:1敗走，今仗在地頭出擊，即使對手是實力強勁的曼城，要搶分下亦不能過於守勢，預計今仗入球必多，「入球大細」[3.5球]的「大」可取。

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