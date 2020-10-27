西甲｜巴塞主席巴杜美堅持不辭職： 我唔會走亦冇理由要我走

據多份西班牙報章周一報道，加泰隆尼亞政府拒絕按照西甲球會巴塞隆拿的要求，頒令禁止舉辦針對球會主席巴杜美和一眾管理層的不信任投票，甚至有消息指巴杜美會於周一的董事局會議主動辭職。不過備受批評的巴杜美在記者會上表明，自己不會主動離開巴塞，也沒有理由要他引咎辭職。

巴杜美說：「根本沒有理由要我辭職。即使要我提出辭職，時間也不適合。如果我真辭職離開，（球會）就沒有人可作決定。所以我從來沒有想過要下台，從來都沒有。」加泰隆尼亞政府拒絕頒令禁止針對巴杜的不信任投票後，一般估計投票最快會在當地時間11月1日或2日舉行。

在「國家打吡」敗給皇家馬德里後面對更大下台壓力的巴杜美，則大開「空頭支票」，揚言巴塞季內一定可贏得至少一個錦標。他說：「球隊今季以老帶新組合是很前途的，特別是隊中有美斯這樣有經驗的球員在陣，而我認為只要有他在隊中，我們是可以贏得錦標，而我們所有人都希望他可在巴塞結束球員生涯。」

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