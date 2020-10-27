歐聯攻略｜紅軍前線火力全開 主場出擊「大」無畏

周二歐聯分組賽D組賽事，上季英超盟主利物浦主場迎戰上季丹超冠軍米迪蘭特。雖然紅軍今季狀態有起伏，各項賽事近4場只贏了當中2仗，而且主力後衞華基爾雲迪積克（VVD）需要長時間養傷，對球隊防守有較大影響，可幸的是球隊進攻力仍然保持水準。對手米迪蘭特作為歐聯新丁，首戰就已經於主場慘吞阿特蘭大四蛋，今場造訪晏菲路恐難逃大敗，捧「入球大細」[3.5球]的「大」。

紅軍剛於聯賽以2:1反勝錫菲聯，正選上陣的羅拔圖法明奴終於取得今季首個入球，新援迪亞高祖達同樣有進賬，連同今季已射入6球以及4球的穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼，紅軍的進攻火力在歐洲依然首屈一指。即使VVD在今年餘下賽事無緣上陣，不過領隊高普將法賓奴泰華利斯移入中堅位置，反而收到奇效，與祖高美斯的搭配漸漸予人信心，加上紅軍主場戰績有保證，今場有力大勝一場。

米迪蘭特今季於歐聯外圍賽連過三關，獲得首次參加歐聯的機會。這支丹麥球隊雖然貴為國內冠軍，但進攻力較弱，上季主要靠出色防守贏下冠軍。不過球隊今季防守能力有所下降，開季6場聯賽已失了6球，而且今季米軍作客成績甚差，聯賽3戰僅得1勝，今場要作客實力強大的紅軍，恐怕單靠防守難以全身而退。

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