獨佔分站冠軍紀錄　致敬車神　黑帝也瘋狂

平治車手咸姆頓周日在F1葡萄牙站輕鬆封王，拿下今季個人第八勝，職業生涯贏得的分站冠軍更累積至92個，正式打破由他與「車神」舒密加共同保持的91冠紀錄。「黑帝」賽後雖然依舊表現得相當謙卑，但亦形容這個成就「很瘋狂」。

35歲的黑帝今站拋離亞軍保達斯25秒，輕鬆贏得個人第92個分站冠軍，正式成為F1史上贏得最多分站冠軍的車手。黑帝在twitter貼出多張與平治車隊慶祝的相片並留言道：「92勝，今天超越了我最瘋狂的夢。沒有我的車隊，我今天不能來到這個位置，很感恩這趟旅程有你們在我的身旁。」

22歲首奪分站冠軍

咸姆頓在2007年加拿大站，隨麥拿侖車隊贏得首個分站冠軍時只有22歲，當時的他還正值新秀賽季，只參與了七個分站賽事。他又表示：「能夠與大家一起共事是我的榮幸，今天我想起了米高（舒密加），我對你的仰慕和尊重會持續至永遠，能夠和你共同分享一個成就，真的很光榮。」

對於成功超越舒密加的紀錄，咸姆頓直言十分感恩：「很難去形容我現在的感受，我很激動，當然也很感恩，我經常都會想起和我一起工作的人。」周日已是他出戰的第262場分站賽事，他續道：「每一站比賽，每一場勝利，每次都是一場不同的旅程。最瘋狂的是我以為自己早已看化這一切，但今天在車房戴上頭盔時，我的內心竟感到緊張和不安，也充滿着懷疑，我有記住了戰術嗎？我記住了設定嗎？這些你日常做的事，突然變得很可怕，每逢周日起床時，我都會問自己『今天OK嗎？』。這些就是我在賽車場上，在座駕內想着的事，我覺得自己好像『我感覺不太好，比賽不會順利』，結果就驅使我交出最佳表現。你永遠不知道發生甚麼事，我做的事就是努力準備最佳的自己。我不相信『天空是你的極限』這句話，你的成就完全取決於你有多渴望成功，有多願意一直推高自己的水平。」

周末再戰意大利

F1本周末將會移師伊莫拉進行今季第13站賽事，亦是本年度第三場在意大利舉行的比賽。比較特別的是，這個賽站為期會由一般的3日減至2日，取消周五兩場練習賽，車手在周六上午完成唯一一次練習後，會於下午進行排位賽，至周日再上演正式賽事。

綜合歐洲外電