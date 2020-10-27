意甲戰報｜AC米蘭三度領先被羅馬逼和 歐洲五大聯賽已無全勝之師

AC米蘭周一雖有伊巴謙莫域梅開二度並在比賽中三度領先，仍然被到訪的羅馬以3:3逼和。AC米蘭在意甲雖仍保持，但首度失分後，今季歐洲五大聯賽已沒有全勝之師。

賽前在意甲4戰4勝的AC米蘭，周一迎戰羅馬開賽僅2分鐘，便由39歲瑞典球星伊巴謙莫域接應拉菲爾利亞奧傳送後先開紀錄而領先。12分鐘後，羅倫素柏歷堅尼開出角球，迪斯高頂入為羅馬追成1:1平手，兩隊上半場踢成1:1。

換邊後僅2分鐘，AC米蘭再度領先，拉菲爾利亞奧再次交出助攻，由沙利麥卡斯於禁區內射成2:1。羅馬於71分鐘藉一球具爭議12碼由維列度操刀射入而追平2:2。及後，查漢奴古為AC米蘭博得12碼，伊巴為AC米蘭操刀中鵠，AC米蘭於79分鐘再以3:2領先。因感染武漢肺炎而錯過了其中兩場比賽的伊巴，今季出賽三場已射入六個，在意甲射手榜暫時領導群雄。

不過，羅馬於83分鐘的角球攻勢中由甘貝拿近射得手而追成3:3，最終在三度落後下逼和AC米蘭，令該意甲榜首隊今季首次失分。目前，AC米蘭以5戰得13分續居意甲榜首，領先排第二的拿玻里及第三的薩斯索羅2分，羅馬5戰得8分續第九。

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