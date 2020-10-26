近排基斯坦奴朗拿度（C朗）同「細哨」朗拿甸奴兩大球王先後中咗武漢肺炎，不過佢哋嘅生活似乎就一個天一個地。C朗確診後坐救護飛機飛返意大利都靈屋企，開心同女友佐真娜兼四個細路一齊住，間豪宅大到足夠等佢同成家人分開樓層隔離，大家同佢同一屋簷下都冇中招，仲做到居家隔離。反而，因為用假護照入境被巴拉圭警方拉咗幾個月嘅細哨，放返出嚟冇耐又中武肺，仲要孤伶伶留喺酒店隔離，真係陰公豬喇。

祖記爭取C朗踢歐聯

今個月中中咗武肺嘅C朗，一直冇出現病徵，到家陣都同佐真娜同埋班囝囡一齊住咗成個禮拜有多，但係成家人都健康冇事。咪因為佢間豪宅夠晒大囉，佢同屋企人住喺唔同樓層隔離，間屋有幾個大門出入口，又最少有六間房同多個浴室，又有泳池同健身室。佐真娜得閒就可以去其他層探吓健緊身嘅C朗，大家隔住塊玻璃見面。

細哨放監冇耐再被困

葡萄牙傳媒就話，佐真娜最新一次檢測結果都係陰性，而C朗上個禮拜四檢測結果繼續呈陽性後，家陣仲等最新一輪檢測結果。今次結果會影響到佢可唔可以幫祖雲達斯踢歐聯鬥巴塞隆拿，據講祖記已經同歐洲足協申請，喺歐聯開波前48個鐘再同C朗檢測，點都爭取佢上陣。另外，意大利體育部長施巴達科達又出嚟重申，話C朗違反咗國家防疫條例，佢話意國嗰陣實施緊「Bubble」保護措施，但C朗就用「要踢國際賽」呢個理由離開都靈搞到確診，施巴達科達就覺得C朗冇尊重呢啲防疫條例。

C朗中招都過得咁開心，咁細哨叫落難球王就真係冇叫錯。佢今年3月因涉嫌用假護照入境巴拉圭俾警方拉咗之後，件事搞咗成差唔多半年咁耐，最後佢喺8月底認罪，先獲主審法官接納佢簽認罪協議，用錢買自由，點知佢出嚟冇耐又中武肺。細哨喺ig自爆去咗巴西美景市出席活動，但做檢測嗰陣發現確診：「我嚟呢到係為咗參加一個活動，我接受病毒檢測之後得出陽性結果，但我好好，冇症狀。」細哨啱啱先重獲自由家陣又被困，同C朗嘅生活相比真係天與地。

另外，意甲球會AC米蘭禮拜一亦宣佈，正選門將基安盧基當拿隆馬、挪威小將比達侯治同埋另外三名職員確診武漢肺炎，同樣要留係屋企隔離呢！