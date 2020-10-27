英超｜37歲門將禾姆宣佈退役 熱刺發推文感謝並送祝福

37歲的前熱刺門將禾姆周一宣佈退役，熱刺亦在Twitter發文，感謝該名荷蘭門將及送上祝福。

今夏離開熱刺的禾姆在Instagram上發文宣佈結束聯業球員生涯。他表示小時候無法想像可以在烏德勒支簽下第一份職業合約，外借丹保殊後於職業賽「地標」以及回到烏德勒支後贏出附加賽並參與歐洲足球。他續表示︰「如果還不夠，我有機會為史雲斯在英超征戰並贏得球隊在英超的第1分。與最出色的球員合作和對壘令我有機會成長和簽約熱刺，成為他們歷史的一部份，打入歐聯決賽之路更加不可思議。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！