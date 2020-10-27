英超｜梅斯達菲拒絕跟阿仙奴續約 寧願季後免費走人

英國傳媒報道，效力英超阿仙奴的德國中堅梅斯達菲已拒絕跟球會續約，並將於2021年夏天以免轉會費形式離隊他投。

消息指阿仙奴夏天時雖提出跟梅斯達菲續約，但被這位28歲的德國中堅所拒。將在明年夏天回復自由身的梅斯達菲，今年一月已改為聘用他父親任職的經理人公司作為代表，目標是改投意甲球會，以便其瑞士籍妻子，可更接近娘家。

至於阿仙奴領隊阿迪達，則表明想梅斯達菲留隊。他說：「這是球會要解決的問題，而梅斯達菲是知道我的意見。我對他（的表現）感高興。他比賽的方法、他對我們所做一切的投入，以及他過去3至4天的表現，是非常穩定的。」梅斯達菲在周日英超以後備身份入替巴西中堅大衛雷斯，也是他今季首次在聯賽上陣，但球隊最終0:1負李斯特城。

梅斯達菲2016年以3,700萬鎊（約3.7億港元）由西甲華倫西亞加盟阿仙奴，但表現向來受球評和球迷批評，加上常受傷患困擾，故此槍手欲主動跟他續約實令人感意外，而他拒絕續約，就更令外界意外。

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