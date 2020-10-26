歐聯｜古天奴拉傷無緣鬥祖記 夏薩特今季首入大軍名單

歐聯展開令不少球隊都要一周雙賽，無疑增加了球員受傷的風險。巴塞隆拿的巴西中場菲臘比古天奴在參與國家打吡後宣佈大腿拉傷，周中無緣作客鬥祖雲達斯；而今季仍未為皇家馬德里上陣過的夏薩特，就進入了球隊本周的歐聯大軍名軍，有望在作客鬥慕遜加柏中復出。

古天奴今季回到巴塞得到朗奴高文的重用，五場聯賽均有上陣，交出一入球一助攻，上輪歐聯分組賽亦攻入一球助球隊主場大勝費倫斯華路士。上周的國家打吡他亦正選上陣打足全場，可惜賽後巴塞卻宣佈這位28歲巴西中場左腳大腿拉傷，更是未有歸期，對巴塞前場的影響不少。

而勝出國家打吡的皇馬卻傳來好消息，今季因傷仍未上陣過的夏薩特，進入了球隊作客鬥慕遜加柏的大軍名單，相信今仗有望復出。後防方面，雖然沙治奧拉莫斯已復出上仗更攻入一球12碼，但右閘問題依然非常嚴峻，奧迪奧蘇拿和丹尼爾卡華積已經正在養傷，聯賽做替工的拿祖費南迪斯更因傷未能隨隊前往德國，預計球隊繼續要以費蘭特文迪客串右閘。

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