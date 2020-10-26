賽後焦點：棄中場指揮官連負兩城　兵工廠自招惡果

周日英超阿仙奴鬥李斯特城，前者雖有新兵湯馬士柏迪「地標」，全場亦佔56%控球率卻破關乏術，最終被李城占美華迪攻入全場唯一入球，繼上輪征曼城後再輸0:1，亦是47年來首次在主場敗給李城。槍手錄得聯賽2連敗兼0入球，未知目睹球隊欠創造力的領隊阿迪達，會否後悔雪藏中場指揮官奧斯爾是所謂「足球上」的決定？

文：尊嘉

昔日的阿仙奴，特別在雲格時代，喜用腳下工夫上乘的球員，進攻行雲流水，是世人喜愛兵工廠的原因之一，伯金、皮利斯、路斯基、辛迪卡索拉及奧斯爾等技術出眾的球員，不但是雲格愛將，更是擊破鐵桶陣的必然籌碼。然而自雲格離廠後，技術性球員開始不受重用，中場開始講求體能，阿仙奴今夏更豪擲4,500萬鎊（約4.5億港元）購入防中柏迪。

柏迪今仗雖然正選上陣，體力、逼搶、攔截能力也上乘，但卻無法解決球隊棄用奧斯爾後，欠缺中場指揮官撕破對手防線的問題，雖然阿仙奴開賽四分鐘，拿卡錫迪曾接應角球頭槌頂入，但球證指處於越位位置的格列沙加干擾對方門將，入球無效，最終阿仙奴全場未能創造太多具威脅攻勢，全場12次射門只得4次中目標。

走甩華迪 下輪征紅魔

反觀李城快翼辛基斯安達於80分鐘突破越位，再橫傳給無人看管的華迪頭槌頂入，結果阿仙奴47年來首次在主場不敵對手，繼上仗對曼城後今仗又再輸0:1，下仗聯賽更要作客宿敵曼聯。至於隊長奧巴美揚亦連續五場聯賽食白果，創下他在槍手生涯最長的入球荒之餘，比賽期間更一度走到場邊，疑似在軍醫指示下服藥，狀態令人擔心。

阿迪達：球證錯判

阿迪達賽後將落敗歸咎於球證錯判：「我真的很失望，上半場我們完全控制比賽，我不知道那入球到底為甚麼無效，下半場他們退守得更深，等候我們犯錯，利用我們後場的空間趕過了我們，令我們落敗。」雖然阿迪達早前強調棄用奧斯爾全屬「足球」上的決定，與其他因素無關，但擁有上乘腳法、傳送致命及世界級大局觀的奧斯爾，縱使後備上陣總能為兵工廠帶來作用，但該會決定將此子棄用之餘，更不把他列入註冊名單，苦果最終要自己承受。