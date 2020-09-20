英超｜摩連奴大讚「SK2」組合有默契 卡尼： 會令老孫笑嘅就係好事！

熱刺周一英超作客以1:0小勝般尼，前鋒哈利卡尼再度助攻孫興民射入全場唯一的入球，領隊摩連奴賽後也不禁大讚這對「SK2」組合默契十足。兩人不經不覺已經合作了五年，也建立起友好關係，卡尼賽後也在社交平台發文調侃老友，可見兩人兄弟情深。

熱刺上輪英超在領先3球之下被韋斯咸逼和3:3，今仗有賴卡尼和孫興民一對組合，才能帶領熱刺重回勝軌。領隊摩連奴賽後也不吝嗇讚賞，大讚二人合作時間長了，默契更好。他說：「他們也一起踢了頗長時間，當現在這支球隊（的陣容）還未建立起來，他們就已經在隊內。他們合作久了，也讓大家更了解對方。我們現在的方向，就是嘗試踢出他們（合作）的水準。他們很享受，他們是對很好的朋友，當你隊內有這些頂級的球員，這是很重要的。」

他續道：「很關鍵的是，他們兩人的關係很好很好，他們也很無私，這在一支球隊來說是很重要的事。他們兩位都是很優秀的球員，但我們是一支球隊，我們是一支上輪被韋斯咸逼和後一起承擔的球隊，我們共同承受悲痛，然後我們共同享受勝利。」摩佬又一貫「賴地硬」的風格稱，今戰很容易令他們落敗，但他們捱過了並獲得勝利：「今場的比賽元素都是輸球的節奏，周一夜晚、空置的球場、一個冷雨夜，以及一位進攻合作像我們一樣好的對手，除非你非常渴求勝利。當你很希望勝出，你就會做到一些特別的事情。然後我們解決了困難，全取三分。」

今次已是卡尼和孫興民在英超聯手累積取得的第29個入球，卡尼賽後在個人Twitter貼出一張與好友握手慶祝的合照，並窩心地寫道：「任何會令老孫笑的，都是好事！奮勇戰鬥令我們勝出，這是一場美好的作客勝仗。」

----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！