歐聯｜魯迪格與林伯終破冰 即將回歸一線隊計劃當中

本來有傳會在過去的轉會窗離隊他投的德國後衞魯迪格，最終選擇留隊後反而未有得到領隊林柏特的重用，更曾6次缺席大軍名單當中。不過據每日郵報指，最近魯迪格與林伯進行過坦誠交流之後，後者決定將會重新啟用這位27歲後衞，並且會在未來給予他更多上陣時間。

今季巴西中堅堤亞高施華加盟車路士後，已經穩坐藍軍正選後衞一席，另一個中堅位置就由葛特蘇馬以及安達斯基斯坦臣競爭，令魯迪格的上陣時間進一步減少。雖然有消息指，巴黎聖日耳門（PSG）以及熱刺有興趣於明年1月租借魯迪格，但魯迪格在最近與林伯進行了一次建設性的交談後，終於成功打動後者，讓自己重返一線隊的計劃當中，而林伯同樣期待魯迪格在接下來的比賽可以交出表現。

報道又提到，由於林伯非常滿意魯迪格上周在訓練場上的表現，因此決定在對陣曼聯一仗，將其放在後備席。而接下來車路士將會在周三作客挑戰俄羅斯球隊卡斯洛達，魯迪格可能會繼續進入大軍名單當中。

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