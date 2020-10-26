李慧詩師妹｜讚Sarah勤力肯同後生嘅一齊捱 Vivian對大師姐戰東奧信心十足

「如果我仍是運動員，準備好晒，突然延期一年，我一定會崩潰。」馬詠茹（Vivian）說出了不少準東奧選手的心聲，正如她說的，狀態已準備得八八九九，國際奧委會突然在今年三月底宣佈因疫情延期一年至明年七月，令人束手無策；不過，對於大師姐李慧詩（Sarah）以及男友張家朗，Vivian都對他們信心十足，前者勝在經驗豐富，後者勝在年輕，延期只會令他更強。

當初休學全職單車運動員，馬詠茹都是衝着Sarah的大名，誰不想跟倫奧銅牌得主一齊練習？Vivian在她身上更獲益良多，她說：「Sarah本身的存在已經是好激勵的事，她不會因為自己已經是世界冠軍或者奧運獎牌，而疏於練習，她一樣跟我們一班年輕的一齊練、一齊捱，不會懶懶閒，對自己有求，她真是一個role model。」Vivian認為大師姐東奧前一年多已開始無敵，相信她的能力、絕對速度、技戰術、心態等都比以前更好，有信心她可以最佳狀態去戰明年東奧。

至於現世界排名14的男子花劍代表張家朗，作為女朋友又是前運動員的Vivian十分清楚男友的狀態，她說：「我有問過家朗有關延期，他覺得『延期』沒甚麼，我覺得他去年的狀態不特別好，給他多一年時間，可以準備得更好。」Vivian坦言現在全球疫情仍未受控，明年東奧是否能如期舉行還是未知數，她給男友打支強心針的說：「對於年輕運動員來說，不要執着一個奧運，每屆奧運後就有亞運、全運，之後又回到奧運，機會多的是。」

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