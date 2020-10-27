NBA｜傳新季訓練營12‧1展開 湖人熱火唞個半月又復操

據美國傳媒報道指，NBA的20/21球季有機會在聖誕節前展開，若按這個開季日期的話，有傳各支球隊的季前訓練營會在12月1日進行。本月中才勇奪NBA總冠軍的湖人，變相休季期只得一個半月時間，不久後就要歸隊備戰新球季。

據ESPN權威籃球記者Adrian Wojnarowski本周爆料，NBA有意把新球季提前至聖誕節前開打，聯盟亦計劃把原本82場常規賽縮減至72場，以讓新球季能在明年7月23日東京奧運開幕前結束，但希望讓球迷入場觀賽的方案，似乎已不在NBA考慮當中。據指聯盟12月22日的新季計劃若得到球員工會同意，12月1日就有機會成為季前訓練營展開的日子。

不過，聯盟訂出的日子就引起爭議，事關打入季後賽的球隊休季期已比以往球季的更為短，而打至本月中總決賽G6的湖人和熱火，更只得一個半月的休息時間，短期內難以讓身體完全恢復。NBA選秀會訂在11月18日進行，據指聯盟本希望在12月1日開放自由球員市場，現有機會把自由市場開放日期與選秀會訂為同一天。

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