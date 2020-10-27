英超戰報｜孫興民奠勝卡尼助攻 熱刺1:0挫般尼升第5

孫興民周一在英超尾場再度在哈利卡尼助攻下取得入球，協助熱刺作客以1:0小勝般尼，升上聯賽榜第五位。

今場開賽3分鐘，哈利卡尼已經有機會射門但未能中目標。11分鐘，熱刺的艾達韋列特與主隊的艾殊利班尼斯爭頂時被對方手肘撞爆眉骨，經治理後頭部包着繃帶繼續比賽。其後，艾殊利班尼斯於20分鐘率先破網，惟因越位在先，入球無效。熱刺門將洛里斯則於38分鐘首次遇上考驗，但成功沒收艾殊利韋斯活特所射地波，完半場兩隊踢成0:0。

換邊後，般尼於56分鐘有達高斯基近門頭槌攻門不入。熱刺於57分鐘以拉美拿入替盧卡斯莫拉，戰至71分鐘熱刺險告失守，達高斯基接應韋斯活特傳送後門前頭槌攻入幸有哈利卡尼頭槌成功護空門。

到了76分鐘，拉美拿開出右路角球，卡尼頭槌二傳，由孫興民近門頂入為熱刺打破僵局，最終並以1:0取勝。這記入球是孫興民和卡尼今季在六場聯賽合作取得的第九個入球，南韓球星孫興民目前以八個聯賽在英超射手榜領先。

熱刺全取3分後，以6戰3勝2和得11分升上聯賽榜第五位，僅落後榜首的愛華頓和第二的利物浦2分，5戰得1分的般尼續排第18。

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