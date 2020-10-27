法國恐襲｜普巴澄清無意退出法國隊 被《太陽報》炒作嬲爆或會提訴

英國《太陽報》昨日有報道稱，有傳英超曼聯球星保羅普巴不滿法國總統馬克龍針對伊斯蘭教的恐襲言論，將退出法國國家隊。隨後，有其他英國傳媒陸續指出，普巴未有退隊的打算。這位曼聯中場周一親自開腔辟謠，澄清有關他退出法國國家隊的報道是失實，他更怒斥英媒炒作有關他的新聞，他將循法律途徑提出控訴。而報道消息的《太陽報》，則發文向外界致歉。

昨晨在個人IG Story影片中，以「曼聯和法國國家隊的球員」自稱的普巴，周一寫下長文澄清自己並無退出國家隊的打算，他痛斥稱《太陽報》報道失實，並以他的名字來炒作新聞，令他大怒。普巴寫道：「又是《太陽報》......我要退隊的消息，絕對是100%沒有根據的新聞，我澄清我從沒說過或有這樣的想法。我很震驚、很生氣、很驚訝、很失望有些『媒體』，以我來炒作假新聞頭條，令法國現時的事件變得敏感，更令我的宗教信仰和法國國家隊陷於水深火熱。我反對任何形式的恐怖主義和暴力，我的信仰是充滿愛、和平以及必須被尊重的。很不幸，有些新聞工作者在撰寫新聞時沒有負上責任，是在濫用他們的新聞自由，亦沒有求證他們所寫的，或是得到的消息是否真確，導致炒作出一個新話題，而沒有理會這會否影響到別人生活，我將就傳播這個100%假新聞的出版商和人士採取法律行動。」

他續道：「向通常不關心這些事的《太陽報》送上一段說話，你們大概都讀過書吧，應該記得老師教導你們要檢查你們的資料來源，不肯定的話，就不要寫。但是，你今次是另一話題又再次犯錯了，以你為恥！」而《太陽報》就在Twitter發聲明致歉：「我們在體育網站看到一篇保羅普巴退出法國國家隊的報道，而我們亦為事件作出報道。這個報道也有出現在《鏡報》、《每日郵報》及其他網站。隨後，保羅普巴否認相關報道，我們亦已經作出更改。如有造成任何人難過的地方，我們為此致歉。」

普巴職業生涯為法國國家隊上陣72場，取得10個入球，2018年世界盃他協助法國隊贏得冠軍。事緣法國一名中學教師在課堂討論上，對學生展示出諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，引來部份學生及家長不滿，他上周五終在巴黎市郊遭車臣少年當街斬首。總統馬克龍事後譴責案件為「伊斯蘭恐怖分子的襲擊」，又稱伊斯蘭教是國際恐怖主義的來源。《太陽報》引述中東國家媒體報道指，作為穆斯林的普巴對馬克龍的言論感到不滿，將退出法國國家隊抗議。

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