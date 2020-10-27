英超｜西布朗突將埃及中堅賣走 比歷：我事前都唔知情

英超西布朗周一以1:1賽和白禮頓後，以6戰得3分排17位。但領隊比歷賽後批評會方，在沒有通知他的情況下突將埃及中堅希加斯賣走，情況令人失望。

西布朗作客白禮頓時，是由尼日利亞外援森美艾查爾和老將伊雲洛域鎮守中路，而上仗賽和般尼時任正選的希加斯則連後備也沒有。怎知比歷賽後在記者會透露，會方在沒有通知他的情況下，已於周日將該名埃及中堅售予沙地阿拉伯球會伊蒂哈德。

比歷說：「這（出售希加斯）不是我的決定，也不是基於足球的決定。我是非常失望，因為球隊需要好的球員在陣中，何況他是有英超比賽經驗的球員。希加斯上場對般尼時還任正選，而他整星期都隨隊練習。直至上周六，我還獲保證他會留隊。所以對他最後離隊，我是很失望的。」

消息指，今年29歲的希加斯突然被出售，是因西布朗想削減薪酬開支。據了解這名埃及國腳周薪達70,000鎊（約70萬港元），是隊中人工最高的球員之一。考慮到目前經濟環境，會方最終同意割愛。不過比歷否認會因此辭職，他說：「我承認是感失望，因為我一直獲保證他會留隊。怎知在周日早上發現他已離開，真是令人非常失望的。」

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