李慧詩師妹｜馬詠茹重提港隊歲月難掩淚水 退役讀書做體記採訪「劍神」男友張家朗

今集主角又喊又笑，她曾是「女車神」李慧詩的「小師妹」、間中客串幕前體記，樣子甜美，現在是中大學生，男友是準東奧代表、「少年劍神」張家朗，她是23歲的馬詠茹（Vivian），短暫的單車生涯帶給她笑聲同哭聲，她說：「單車是我廿幾年人喊得最多的日子，亦成就現在的我。」明年東奧，雖未能以運動員參加，但期望以「女朋友」身份到東京為男友打氣。

記者／攝影：徐嘉華

場地：eliment FitLax

訪問這天，Vivian剛從中大放學趕來銅鑼灣一間健身中心做訪問，化了淡妝，長髮披肩，臉上深深的梨窩、白白的皮膚，一舉一動散發着青春氣息。眼前的她比以前當運動員時瘦了點，她即時用手比了一個大腿的手勢說：「做單車運動員時，我兩條腿都這麼粗，那時怕我太瘦削容易給對手撞跌，總叫我吃多點，高峯期59公斤。」難怪，現在體重回落至52公斤的她看起來纖瘦了，更難得她的body fat（體脂）仍能保持運動員水平的15-16%。

不覺間，Vivian退役已接近18個月，去年一月參加完香港世界盃場地單車賽後，二月靜悄悄退役，重返中大讀書，沒多少人知她已離隊，這天只是輕描淡寫問她在單車得多還是失多，沒想過她竟然忍不住眼淚，連她自己也說：「我以為過了這麼久，再提起這件事不會再喊。」她邊拭着眼淚，邊說：「我隨後還有訪問，不可以第一個訪問就變喊包。」

做單車運動員時，常被記者冠以「溫室小花」的Vivian，15歲才踩單車，中六因應付DSE中學文憑試而退出青年軍，順利考入中大酒店旅遊及房地產系讀了一年多後，港隊總教練沈金康游說她入隊，2016年11月回歸單車隊，原本以2020東京奧運為目標之一，可惜只維持短短兩年零兩個月就退隊；問她是否後悔停學再入單車隊，Vivian想也不想就說：「我絕對不後悔，再給我選一次，我會做同樣決定，現在回看，我是要經歷這些，才會成長得更快，雖然當中不是我想像中美好，但卻是寶貴一課。」

Vivian的短途項目跟大師姐李慧詩一模一樣，2016年底入隊後三個多月，已可以夥拍慧詩奪得2017新德里亞錦賽女子團體爭先賽銀牌，這亦是她至今最珍而重之的一塊獎牌，近期見她不時在Ig放了一些以前單車照片，她解釋說：「其實那些單車相全部都是我重返單車隊頭三個月的相，好懷念那段日子是我練得最開心、最單純，一心只想着單車，無論訓練有多辛苦、有多累，每日起床都感覺好開心。」

訪問時，由眼紅紅到用紙巾拭眼淚，相信小妮子在那兩年多的全職運動員生涯經歷不一般，正如她所說有開心有不開心，前事的細節不願再提，最重要是未來活得更堅強。她續稱：「其實整個退役過程都不是很愉快，教練團放了很多資源栽培我，想我留下來，但自己在隊入面，不一定只是訓練上的問題，有時大家看事情的方法不一樣，會受到一點傷害；加上自己的表現不是特別突出，一直都做不回亞運時的狀態及成績，又覺得自己不一定永遠做運動員，可以再讀書，嚐試不同領域。」Vivian曾於2018年雅加達亞運女子團體爭先賽四強，夥拍李慧詩造出33秒484的新香港紀錄，最後決賽跟同期的李燕燕合力奪銀，大家看好Vivian有機會拍住李慧詩闖入東京奧運，亦可以跟已奪東奧入場券的男朋友張家朗，一齊同場見證這體壇盛事，現在要換另一個身份去參與了。

對上一次見Vivian，是去年一些本地賽，她幫電視台客串體育記者，當時她已重返校園，玩票性質當記者迎來不少掌聲，原來她小時候真有想過讀新聞系，她說：「是真的想讀，但媽咪不批准，她說做記者又辛苦、賺的錢又少，說笑而已，我想在不同領域都試試，不需要規範自己未來一定要做甚麼行業，我甚麼都很有興趣，好似去年電視台找我做體記，就覺得好有趣，做過後才知做記者都幾辛苦，事前要做很多準備功夫。」

去年當體記期間，Vivian試過採訪乒乓、羽毛球、劍擊，最有趣的一定是劍擊，面對一班1米8、1米9的高大劍擊手，身高1米69的Vivian也變得矮小，她說一班大細路每次接受她採訪，都會伸出「禮儀之腳」，更不用說身高1米93的男友張家朗，回想起這些片段時重露笑容的Vivian說：「男子劍擊手大部份都好高，他們時常笑我矮，每次做訪問，他們都要伸出『禮儀之腳』，襞大雙腳站着來就我的高度，大家都覺得好好笑，他們又說平時家朗接受訪問都是一句起兩句止，同我做訪問就會講多少少。」

家朗同Vivian拍拖接近三年，可以說是郎才女貌、天生一對，不時在Ig放閃，一時自駕遊、一時無繩滑水，二人都是九七年生，各自在自己的賽項都有卓超成績，尤其是張家朗，是香港男花難得一遇的人材，創下不少歷史，包括世界排名曾高至第五位、是世青冠軍、亞洲冠軍、四年前19歲已踏足里約奧運，今年更不得了，跟一眾男花師兄弟一齊歷史性取得東京奧運團體及個人入場券，兩小口曾想過一齊去東奧比賽，Vivian說：「我同家朗不同項目，只有綜合運動會可以一齊去，以前一齊去過2017全運會、2018亞運會，有想過一齊去2020東京奧運，但不要緊，我可以不同身份參與其中。」

今屆奧運難得在東京舉行，Vivian原本已計劃好今個暑假不安排大學實習，去東京支持家朗，怎知一場疫情將奧運延期至明年，問她想以記者還是女朋友身份去東奧，Vivian說：「相信電視台難有奧運証給我去做採訪，而且做記者兼顧的工作太多，未必能專心去看他比賽，以女朋友身份去會更享受。」

年輕、有衝勁、勇於嚐試正正是Vivian的本錢，好似她上月接受香港運動攝影大師程詩詠邀請，拍攝一輯名為《撐・港女》的型格相片，大相於eliment FitLax健身中心內展覽；問她可會有一天真的在電視台做「新聞小花」或者「體育主播」，她說：「我仍年輕，對所有機會都好open，之前幫電視採訪比賽，我都覺得好有趣。」

馬詠茹小檔

英文名：Vivian

年齡：15/08/1997（23歲）

身高：1米69

體重：52公斤

學歷：中文大學（酒店旅遊及房地產系三年級）

全職單車生涯： 2016年11月至2019年2月

榮譽：行政長官社區服務獎狀（2019年）

難忘戰績：

2019雅加達亞錦賽：銅牌（女子團體爭先賽）

2018雅加達亞運：銀牌（女子團體爭先賽）

2018印度亞錦賽：2銅（個人爭先賽、團體爭先賽）

2017新德里亞錦賽：銀牌（女子團體爭先賽）\

2017土庫曼亞室運：1金（團體爭先賽）、1銅（凱林賽）

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