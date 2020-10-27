武漢肺炎｜學界不早於明年1月復賽 港九區球類只分初、高中組

武漢肺炎疫情反覆，學界賽事一延再延，學界體育聯會今日（27日）宣佈，所有賽事不早於2021年1月16日復賽。考慮到校隊長期缺乏訓練及賽會資源有限等因素，港九區多項球類項目也調整為初中組和高中組。

學體會本月12日曾在官網宣佈，因考慮到校隊過去一段較長時間缺乏訓練，決定取消11月及12月的港、九、新界區中學學界比賽；但同時指出若疫情有緩和迹象，將考慮於12月中旬舉行羽毛球及乒乓球精英賽單打賽事。學體會今日宣佈更多復賽安排，指出港九區中學校際賽事不早於2021年1月16日展開，以及就比賽年齡組別作出調整。

過往分成A、B、C grade作賽的羽毛球、籃球、足球、手球、投球、欖球、七人欖球、乒乓球、排球等球類項目，在本賽季將縮減至兩個年齡組別，即只設初中組和高中組。高中組適齡學生為2002年1月1日或之後出生的原本A Grade學生，以及2005年出生、俗稱「大B」的B grade學生；初中組適齡學生則為C Grade及2006年出生的「細B」。

學體會亦提到，高中組賽事的種籽球隊及分組抽籤會按照2019/20賽季的A Grade學界比賽成績而定，若上季賽事遭腰斬則參考18/19賽季的成績，初中組的分組則按照18/19賽季的B Grade成績決定，而今季分為初、高中組的球類項目將不設升降班制度。另外，學體會宣佈港九區的劍擊個人賽及壁球個人賽均會取消。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！