NBA｜兩豪宅同日遭入屋爆竊 卡達冇運行唔見一座駕

退役後轉到美國傳媒ESPN擔任球評兼分析員的鷹隊名宿卡達（Vince Carter），名下兩間物業均於周日遇劫，賊人乘清晨時段卡達仍在熟睡時入屋行劫，幸他及時醒來。惟他另一寓所在數小時後亦遭爆竊，據指卡達被偷去一輛車。

現年43歲的卡達，生涯最後一個球季因疫情戲劇性提早結束，這位「半神人」球員退役後重返球壇，於ESPN擔任球評兼分析員。不過，卡達近日相當「黑仔」，他位於美國阿特蘭大的兩個物業，於同一天內先後遇賊人入屋打劫。據指在美國時間周日清晨5時，當時仍在熟睡的卡達被樓下的聲音吵醒，他起來後發現樓下有三名男子在屋內，他馬上向對方投擲物品，幸好成功把他們嚇退。

可是，在數小時後，他同位於阿特蘭大的另一豪宅亦都遇劫，家內的車庫大門被打開，他發現其中一輛座駕賊人被偷走，之後他報警求助。阿特蘭大警方接報後正在調查事件，但他們拒絕回應兩宗與卡達有關的爆竊案。有記者周一到卡達的住所進行採訪，但他稱對事件沒有回應。

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