歐聯｜大讚米迪蘭特對比賽有明確計劃 高普：5年前有諗過教呢隊波

周二利物浦將會出戰歐聯小組賽，於主場迎戰丹麥球隊米迪蘭特。賽前紅軍領隊高普就提到這支歐聯新丁相當難應付，同時又回憶起自己於5年前離開多蒙特之後，曾有意去帶領這支丹麥球隊。

雖然米迪蘭特首次出戰歐聯，在第一場比賽就0:4不敵阿特蘭大，但高普就提到這支丹麥球隊在比賽中有清晰的計劃，當初自己曾有想過執教這支球隊：「最近我開始更了解米迪蘭特，他們是一支好球隊，而且對我們而言會是挑戰。在我當初仍未執教利物浦前，我其實有興趣去執教他們，我想知道他們在做什麼，不過之後我與利物浦簽約，所以這件事亦沒有發生。」

另外外界認為利物浦在這場比賽可以輕鬆取勝，不過高普對此表示不認同：「米迪蘭特的表現的確不錯，首場比賽雖然0:4不敵阿特蘭大，但未有反映出比賽真實情況，他們對比賽有一個明確的計劃。我希望丹麥人可以有更多信心，我們沒有將米迪蘭特視為小球會，因為他們是出色的球隊。」

----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！