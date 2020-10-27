Goal富帥：長追打比對家撐卡城

今個周中又有歐洲賽，不過上周賽事真係好難估，唔少所謂「軍情飛」，好似標準列治、阿爾克馬爾（AZ）、薩克達都因為疫情而弱陣，不過又唔係一定輸硬，AZ同薩克達就分別爆大冷作客贏拿玻里同皇家馬德里，既然都冇咩路捉，都係玩番聯賽穩陣啲。

賭波有時都幾似賭百家樂，搵到旺門就長跟，搵到衰家就長買對家，追到爆為止，而英冠其中一支衰家就一定係打比郡。開季贏得一場咁大把，主場更加係一分都拎唔到，領隊高古傳炒魷都傳咗好耐，仲話前鋒朗尼會接手做球員兼領隊㖭，打比郡未換帥前都唔慌反底，可以長追對家。打比周三就主場對卡迪夫城，卡城作客未輸過，不過始終係作客，莊家開盤都唔太辣，海外博彩公司開卡城W係2.5倍，亞洲盤都係開平手盤低水，馬會估計係開平手或者卡城讓平/半，一樣可以轟落去。

般尼茅夫係我覺得喺英冠都超超地嘅球隊，今季爭取回升英超心態都好明顯，上仗大戰屈福特，鬥志就應該值得一讚，力戰至補時7分鐘追成1:1平手，保住今季不敗身。不過英冠都幾體力化，搏完場大戰，周三又遇上硬嘢布里斯托城，就算有主場之利都唔係咁易贏，始終般茅和波比率都幾高，7戰累積3勝4和，簡單買個「主客和」嘅D，博佢哋各取一分，快車期都收貨啦。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。