英超｜馬古尼打破沉默 IG上載黑白照疑似反擊箍頸事件

上周六曼聯於主場0:0賽和車路士，比賽期間紅魔隊長哈利馬古尼在一次防守中，於禁區內「箍頸」將車仔隊長艾斯派古達弄跌，不過當時球證沒有示意，VAR亦沒有覆查是否犯規，引起外界熱議。經過數天的討論後，馬古尼終於在IG打破沉默，上載一張自己在進攻時，同樣被對方列斯占士拉住，疑似回應自己在進攻時同樣遭到對方的犯規。

其實事件經歷數天，外界有不少聲音認為，馬古尼這次的箍頸動作，在比賽中理應被判罰12碼。而馬古尼過去一直保持沉默，直至周二，這位紅魔隊長在IG發佈了一張黑白相片，圖中可以看到馬古尼在角球進攻時，車路士後衞列斯占士將前者拉住，而艾斯派古達就正在防守麥湯米尼，據外國傳媒報道，馬古尼的這張照片，用意是為了反擊外界關於他的那次箍頸動作的討論。

其實當時比賽結束後，車路士領隊林柏特曾表示馬古尼應該因為該次的箍頸動作而受到懲罰：「你可以限制對方動作，不過不可以箍頸。我不明白VAR未有花長時間去覆查這次犯規，我覺得如果球證有走向場邊觀看電視的話，馬古尼這次犯規會是一個12碼。」

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