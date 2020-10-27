自由躍下●今日體片｜前英兵為慈善去到盡 40米高free fall唔用降傘破世界紀錄

一名退役英兵最近為慈善，創下新的世界紀錄，不用降落傘的情況下，於40米高空自由躍下到海上。

別號「飛魚」(Flying Fish)、34歲嘅布廉(John Bream)，於當地時間周一(26日)，在英格蘭南部海靈島(Hayling Island)附近，造出這最大高度自由躍下世界紀錄。他於40米高空從直升機一躍而下，沒有用上降落傘，直接跳進海中，從旁亦一直有安全團隊留意情況。

布廉為此舉花了18個月練習，目標是喚起大眾對退役兵自殺的注意，同時希望在武漢肺炎大流行下，鼓勵大眾。

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