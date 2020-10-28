歐聯攻略｜球王重聚要再等等 祖記缺C朗照食「塞」

周三歐聯G組分組賽，祖雲達斯主場迎戰巴塞隆拿，原本是萬眾矚目的球王對決，但隨着祖記球星基斯坦奴朗拿度（C朗）早前確診武肺，勢無緣與美斯對決。不過祖記今季表現始終較穩定，往績上祖記近五次主場鬥巴塞也不敗，加上美斯態沉，球隊內部問題多，平手盤捧主隊。

祖雲達斯上季贏得意甲後，仍辭退沙利帶來少帥派路決心改革，雖然季初戰績未見突出，射手保羅戴巴拿被貶，王牌C朗更中武肺，但祖記卻能度過一次又一次的難關，至今總算保持不敗。

缺C朗鋒將仍多

祖記歐聯首輪作客基輔戴拿模，球隊在C朗缺陣下仍憑艾華路莫拉達梅開二度取勝，上仗意甲對維羅納吃盡苦頭下，也能靠新星古路施夫斯基後備上陣入球，足證球隊缺乏C朗雖然攻力下滑，但其他球員包括莫拉達、艾朗藍斯及費達歷高基艾沙等仍有力破關。

軍情方面，今仗兩軍防線都有所殘缺，其中祖記中堅邦路斯因傷缺陣，他們由土耳其新星美列迪美羅領軍，配合丹尼路雷斯、小將法保達及古達度等組成防線，要凍結巴塞一眾矮快球員的效果，隨時比用上老將更好；巴塞方面則有碧基上仗領紅要停賽，同樣要由小將朗奴阿拿奧祖頂上，配合上仗國家打吡輸12碼的基文迪朗格勒，而正選門將達史特根亦因傷缺陣，巴塞防線未見可靠。

美斯態沉如失蹤

巴塞今季內部問題非常嚴重，美斯今夏離隊不成，與教練朗奴高文甚至高層存在鬥爭，直接影響他在場上的表現。這名阿根廷球王今季西甲踢了五場，僅於開鑼戰有進賬，西甲入球荒持續，雖然歐聯分組賽首場對費倫斯華路士有入球，但對手只是匈牙利弱旅。

美斯失色，加上菲臘比古天奴受傷，基沙文至今又未能融入，球隊今仗要靠17歲新星安素法迪孭飛。雖然此子上仗在國家打吡有入球，但整支巴塞表現浮沉，落後時也未見有力反撲，美斯持續「玩失蹤」，如同8月歐聯8強2:8慘負拜仁慕尼黑一樣，完全不懂踢逆境波，今仗巴塞一旦落後隨時返魂乏術。

往績上，祖記近5次主場鬥巴塞取得2勝3和不敗佳績，「讓球主客和」[+1]的「主勝」可考慮之餘，平手盤亦宜捧主隊。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！