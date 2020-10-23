英超｜體育成就不足以入圍 福仔無緣當選BBC年度最佳體育人物

據英國每日郵報報道，在武漢肺炎疫情期間資助當地兒童，派發免費食物、餐盒等的曼聯前鋒拉舒福特，雖然此前獲頒發大英帝國MBE勳章表揚。不過由於這位英格蘭前鋒在紅魔未有獲得主要獎盃，因此將會無緣入選BBC年度體育人物的候選名單當中。

雖然拉舒福特在效力紅魔期間已經成為一位有名氣的足球員，不過由於在疫情期間，福仔通過自己場外的行動進一步提升了自己的社會地方，此前更曾建議英國政府為基層學童提供免費食物。本來因應福仔為基層學童所做的積極行動，令外界要求於12月20日舉行的BBC年度體育人物當中評選當中，將這位紅魔前鋒列入候選名單當中，不過有指該獎項的提名必須基於「體育成就」，因此福仔並不符合此要求。

由於福仔效力的曼聯以及英格蘭國家隊，在2020年並未有贏得任何冠軍，加上在這一年福仔只取得11個入球，因此令他失去成為BBC年度體育人物的機會。

----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！