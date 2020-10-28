20/21港超聯球季經已正式展開，今季八支球隊悉數在菁英盃賽事亮相，揭幕戰由冠忠南區迎戰「升班馬」晉峰；晉峰上季已經為衝超作好準備，先找來外籍教練執教球隊，加上大部份本地球員全職訓練，所以球員在默契和戰術都有一定的基礎，球隊陣中除東方借將茹子楠比較有經驗之外，大部份球員皆首次出戰職業賽，不過首仗表現確實有驚喜，雖然最終被冠忠南區完場前絕殺未能成功取分，但相信球員往後累積一定的比賽經驗後，絕對會有更多驚喜帶給大家。

至於上屆雙料冠軍東方龍獅（藍衫），今季就出師不利，在B組首場對愉園的賽事於補時連失兩被對手反勝，爆出今季首個冷門，愉園陣中以年輕球員為主，論個人能力和戰術跟東方龍獅不能相比，但明顯愉園球員今場爭勝心強，在沒有心理包袱影響下，反而踢得比較放，補時階段反勝對手只能說句精采。

至於另一場比較意外的戰果，當然就是理文對天水圍飛馬的賽事，理文今季簽入幾名有質素的本地球員，陣容比上季更完整，球隊有參與復賽，球員能保持一定的比賽狀態，所以賽前亦被看高一線，至於飛馬今仗大敗的原因，主要是準備不足，球隊今季大執位，教練團和超過三分二球員都是新加盟的，基本上與一支新球隊沒有分別，今季隊中沒有具份量的本地球員在陣，明顯是希望單靠高質素外援帶起隊中年輕球員爭取成績，不過球隊今季組軍比較遲，而且外援尚未到港，單靠現有人腳實在難以取勝，改善防守問題，目前是教練團重中之重的任務。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報