歐聯｜拉素8名主力缺度操練疑中武肺 鬥布魯日足智彩轉受讓半/一

意甲球隊拉素周三歐聯要作客到比利時鬥布魯日，但意大利媒體指球隊有8名球員缺席了周二球隊操練，外界推斷球員可能確診武漢肺炎，很大機會無法在周三上陣。而馬會已經轉盤將原先拉素讓平/半改為受讓半/一。

意大利媒體報道，拉素8名球員今天缺席操練，當中包括恩莫比尼、路爾斯阿拔圖、安達斯彭利拿、文路爾拿沙利、卡達迪、雷斯菲臘比、盧卡斯和門將史達高沙，除了曼聯借將安達斯彭利拿外，其他球員都為球隊常規正選。

雖然未有官方宣佈，但有傳上述球員應該為確診武漢肺炎，需要隔離無法在周三小組中上陣，更有指球隊教練施蒙尼恩沙基已在訓練中嘗試用僅餘的球員排陣應戰。

原本馬會開盤作客的拉素為上盤讓平/半，但如今部分主力缺陣，馬會已經改為拉素受讓半/一。

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