信心十足：東奧延期難阻李慧詩

「如果我仲係運動員，準備好晒，但突然延期一年，我一定會崩潰。」Vivian說出了不少準東奧選手的心聲，正如她說的，狀態已準備得八八九九，國際奧委會突然在今年3月底宣佈，東京奧運因疫情延期1年至明年7月，令人束手無策；不過，對於大師姐李慧詩（Sarah）以及男友張家朗，Vivian都對他們信心十足，前者勝在經驗豐富，後者勝在年輕，延期只會令他更強。

當初休學當全職單車運動員，馬詠茹都是衝着Sarah的大名，誰不想跟倫奧銅牌得主一起練習？Vivian在她身上更獲益良多：「Sarah本身嘅存在已經係件好激勵嘅事，佢唔會因為自己已經係世界冠軍或者奧運獎牌得主而疏於練習，佢一樣同我哋一班後生嘅一齊練、一齊捱，唔會懶懶閒，對自己有要求，佢真係一個role model。」Vivian認為大師姐東奧前一年多已開始無敵，相信她的能力、絕對速度、技術戰術、心態等都比以前更好，有信心她可以最佳狀態出戰明年東奧。

張家朗後生眼光要放遠

至於現世界排名14的男子花劍代表張家朗，作為女朋友又是前運動員的Vivian就十分清楚男友的狀態：「我有問過家朗對延期點睇，佢覺得『延期』冇咩所謂，我覺得佢上年嘅狀態唔係特別好，畀佢多一年時間，可以準備得更好。」Vivian坦言現在全球疫情仍未受控，明年東奧是否能如期舉行還是未知數，她給男友打支強心針的說：「對於後生運動員嚟講，唔應該執着喺一屆奧運，每屆奧運後就有亞運、全運，之後又再有奧運，機會係好多。」